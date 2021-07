Niwelacja terenu oraz jego wzmocnienie – tak w dużym skrócie można opisać prace budowlane, które prowadzone są na placu u stóp Palmiarni. Powstaje tam parking. I to nie byle jaki – bo wielopoziomowy.

Na trzech kondygnacjach powstanie ponad 400 miejsc postojowych. Na dachu obiektu zaplanowano natomiast teren rekreacyjny. Według Filipa Gryko, radnego miasta Zielona Góra, jest to dodatkowy atut i wabik do odwiedzenia naszego miasta.

Koszt inwestycji to niemal 30 milionów złotych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to obiekt zostanie oddany do użytku najpóźniej pod koniec przyszłego roku.