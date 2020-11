Czy wsparcie od samorządów w postaci pracowników usprawni pracę sanepidu? Z takiego założenia wychodzi wojewoda lubuski. Władysław Dajczak poprosił przedstawicieli samorządów o pomoc.

Do pracy w sanepidzie zostało delegowanych 50 przedstawicieli samorządów oraz 5 pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W naszym województwie na wczoraj, tych zaległych wywiadów do przeprowadzenia było ponad 900. To nie jest wiele na ten stan, który mamy. To zaległość na 3-4 dni. Mam nadzieję, że dalej będziemy wspierali sanepid tymi działaniami, o których mówiłem i że ta sytuacja będzie pod kontrolą. Proszę pamiętać, że diagności sanepidu pracują na pełnych obrotach. Dostali nowy aparat do badania testów. Kolejne 400 testów będziemy zwiększali na dobę.