O tym informujemy jako pierwsi. Lotnisko w Babimoście ma być większe. Jest już oficjalna decyzja zarządu województwa lubuskiego w tej sprawie.

Poinformował nas o tym Sławomir Kotylak – dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego, który był gościem, programu “Rozmowa na 96 FM”:

Jest decyzja, aby rozbudować terminal odlotów i połączyć dzisiejsze dwa obiekty: odlotów i przylotów w jedną kubaturę do obsługi pasażerów. Będzie to przejście z lotniska regionalnego do międzynarodowego w pełnym tego słowa znaczeniu.

Kotylak dodaje, że po rozbudowie lotnisko będzie miało już charakter międzynarodowy.

To otwiera nam możliwość działania i zwiększania liczby operacji lotniczych. Infrastruktura jest przygotowana na to, by w ciągu godziny obsłużyć do 150 pasażerów w jednym kierunku. Gdyby wylatywał i przylatywał samolot poza strefą Schengen i czas byłby zbliżony do trzech godzin – wtedy mielibyśmy problem z odprawą.