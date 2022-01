Artyści, sportowcy, politycy – ludzie dobrego serca nie tylko z Zielonej Góry i okolic ruszyli na pomoc 2-letniej Mai Michockiej i przekazali wiele fantów na licytację. Od 16:00 na Facebooku Radia Index wielkie zbieranie pieniędzy dla dziewczynki, która pilnie potrzebuje operacji serduszka.

Maja ma złożoną wadę serca pod postacią wspólnego kanału przedsionkowo-komorowego. Zegar tyka, od momentu usłyszenia diagnozy rodzice otrzymali informację, że mają dwa miesiące czasu na to, aby dziewczynka przeszła skomplikowaną i kosztowną operację. Tej podejmie się klinika w Bostonie. Koszt? 2 mln zł!

Zbiórka ruszyła 9 listopada. Na koncie dziewczynki jest już prawie 1 mln 900 tys. zł. W pomoc Mai włączyło się też Radio Index i to na kanale facebookowym naszego radia od 16:00 odbędzie się licytacja gadżetów przekazanych przez wiele znanych osobistości, nie tylko z naszego regionu. Mamy nadzieję, że pod koniec licytacji będziemy mogli ogłosić, że potrzebna kwota jest już zebrana!

Lista licytacji:

1. Wycieczka po Senacie RP w towarzystwie Wadima Tyszkiewicza + obiad

2. Pióro Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego

3. Doskonałe wino (dobry rocznik) od Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak

4. Kolacja All Inclusive dla 2 osób w Klimat Bistro

5. Kabaret Małżeński zagra u Was w domu

6. Kabaret Jurki i kabaret Ciach zorganizują Wam porwanie na spektakl kabaretowy pt. “PORWANIE” ,a po spektaklu porwą Was za kulisy

7. Felicjan Andrzejczak podaruje miejsca VIP na jeden z jego koncertów, podczas najnowszej trasy i zabierze Was za kulisy

8. Kinga Borkowska – stylistka modowa przyjedzie do Twojego domu i zrobi przegląd Twojej szafy oraz przygotuje “stylówki” w oparciu o Twoja garderobę

9. Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra przekazują koszulkę z autografami oraz

10. Enea Zastal BC Zieloan Góra ofiarowuje piłkę z podpisami zawodników

11. Przelot helikopterem nad Odrą

12. Przejażdżka motorówką po Odrze w towarzystwie burmistrza Bytomia Odrzańskiego Jacka Sautera

13. Gogle żużlowe z autografem od Patryka Dudka

14. Kabaret Ciach zaprasza na mecz tenisa. Kabareciarze wynajmą dla Ciebie kort, Gosia Czyżycka z Tobą zagra, a reszta artystów będzie Ci asystować.

15. Kombinezon narciarski Adama Małysza z autografem zawodnika

16. Piotr Protasiewicz ofiarował 2 zaproszenia VIP na dowolny mecz falubazu, po meczu foto i autografy z żużlowcami.

17. The Droshkoov Theatre przekazał podwójne zaproszenie VIP na karnawałowy koncert grupy BOLOBOYS, after party, co nieco w barze i wizyta w garderobie zespołu

18. Stelmet Falubaz Zielona Góra przekazał plakat o wymiarach 60cm x 80cm z podpisami zawodników klubu.

19. Piłkarski Klub Sportowy Piast Gliwice przekazał koszulkę.

20. Lechia Zielona Góra przekazuje na licytację worek gadżetów Lechii Zielona Góra – wersja DELUXE

21. Lechia Zielona Góra zaprasza do licytacji wyjątkowego wyjazdu z klubem na mecz wyjazdowy Lechii Zielona Góra w rundzie wiosennej 2022 (podróż z zawodnikami.