Superpuchar Polski dla Enei Zastalu BC. Zielonogórzanie we wczorajszym spotkaniu w Wałbrzychu pokonali Stal Ostrów 84:69. Co mówili na pomeczowej konferencji prasowej główni aktorzy tego spotkania?

– Mieliśmy dużą wolę i zaangażowanie, aby wygrać – mówił trener Zastalu Oliver Vidin dedykując zwycięstwo byłemu trenerowi zielonogórzan Żanowi Tabakowi.

Bardzo dobry mecz dla nas. Trofeum poświęciłem byłemu trenerowi Zanowi Tabakowi. Zastal pokazał dziś, czy się nadaje do obrony Pucharu. Wygraliśmy dlatego, ze bardziej chcieliśmy. Byliśmy bardziej przygotowani. Znam ich, wiem, że są gotowi, Ufam im, wiem, że mogą grać jeszcze lepiej.

Czego zabrakło drużynie Stali aby wygrać? – Wynik nie odzwierciedla przebiegu całego meczu – uważa trener ostrowian Igor Milcić.

Wynik nie odzwierciedla tego, co się działo na boisku. Byli lepsi od nas. Nie mogliśmy egzekwować tego, co chcieliśmy w ataku. Było za dużo chaosu. Popełniliśmy parę strat, a w obronie daliśmy im zbyt wiele pozycji. Oni to mądrze wykorzystywali.