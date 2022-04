Prawdziwy hit czeka kibiców, którzy przybędą dziś do hali CRS. Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra zagrają z Arged BM Stalą Ostrów.

Rywal to lider tabeli i obrońca tytułu. Ostrowianie grają w ostatnim czasie fantastycznie, nie przegrali aż od 11 spotkań. Trener Enei Zastalu BC Oliver Vidin pytany o tę passę twierdzi, że nie można być tym faktem zaskoczonym.

Zielonogórscy koszykarze mieli kilkunastodniową przerwę, bo po raz ostatni o punkty rywalizowali 24 marca w spotkaniu z Treflem Sopot. O tę przerwę, a także o przedsmak play offów pytamy jednego z naszych koszykarzy Krzysztofa Sulimę.

W drużynie ostrowskiej grają “starzy, dobrzy znajomi”. To James Florence i Jarosław Mokros. Ten drugi spodziewa się ciekawej przeprawy w Zielonej Górze.

Mam nadzieję że to, co najlepsze przed nami. Mamy dobry rytm, ale nie ma co błądzić w chmurach. Taką grę musimy pokazać w najważniejszej części sezonu. Dla nas to test. Zastal to silny zespół. Kibice liczyli pewnie na lepszy bilans, ale to wszystko nie będzie miało żadnego znaczenia w play offach. Nie mogę się doczekać tego spotkania.