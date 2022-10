Choć 1 Listopada dopiero jutro, to już dziś przy zielonogórskich nekropoliach jest tłoczno. Korki w kierunku cmentarzy przy ulicy Wrocławskiej zaczynały się już na wysokości Planetarium Wenus przy Alei Konstytucji 3 Maja. Kierowcy walczą też o miejsca parkingowe. Sytuacja jest w tym roku trudniejsza z powodu zamknięcia stadionu żużlowego, który był co roku dodatkowym parkingiem.

Kolejki tworzą się również przy stoiskach ze zniczami i kwiatami. Jak co roku – największą popularnością cieszą się chryzantemy – mówi jeden ze sprzedawców, Wojciech Wiszniewski.

Popularne są zarówno kwiaty doniczkowe, jak i cięte. My też podpowiadamy – w kwestii koloru lub jak i kiedy podlewać.

Tłoczno także przy grobach. Jedni porządki na mogiłach swoich bliskich dopiero zaczynają, inni sprzątanie mają już za sobą i na groby ruszyli dziś tylko ze zniczami i kwiatami. Tak żeby wszystko było gotowe na 1 Listopada.

Przypominamy, że do 3 listopada do godziny 12 na odcinku ulicy Wrocławskiej od skrzyżowania z Aleją Juliusza Słowackiego do ronda Świętego Urbana obowiązuje czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego. W okolicach cmentarzy pojawiło się również więcej patroli policji.