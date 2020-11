Od dziś, 12 listopada w Zielonej Górze zacznie działać trzeci punkt wymazowy do testów na koronawirusa. Będzie mieścił się na pętli autobusowej przy ulicy Wrocławskiej. Testy pacjentów będą w nim wykonywane codziennie.

Mobilny punkt ruszy od godziny 15:00. Pacjenci mogą zgłaszać się do niego wyłącznie własnym transportem.

Przypomnę, że do punktu drive thru podjeżdżamy własnym transportem. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, podczas zlecania wymazu przez lekarza rodzinnego należy zgłosić taką informację. Wówczas lekarz zaznaczy stosowną informację w systemie. Do pacjenta przyjedzie wymazówka i wymaz zostanie pobrany w miejscu zamieszkania.