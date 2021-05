Szymon Hołownia odwiedził Zieloną Górę. Nasze miasto to pierwszy po przerwie związanej z pandemią przystanek lidera ruchu “Polska 2050”.

Wybór padł na Zieloną Górę, bo Hołownię postawił sobie za cel zieloną edukację.

Coraz więcej ludzi wie, że tam będą tez pieniądze na zmianę miejsc pracy, na edukację. Dziś opowieść o klimacie to opowieść o gospodarce edukacji i ochronie zdrowia.

Ruch Polska 2050 przy pomocy kilkudziesięciu ekspertów opublikował kompleksowy program ekologicznych rozwiązań na zielonymszlaku pl. Opracowanie dotyczy transportu i edukacji. Mówi Iwona Woźniak przedstawicielka Ruchu:

Mamy aktualnie taką dość ciekawą akcję, która mówi o tym, by przychodzić do sklepu z własnym pojemnikiem, by nie generować plastiku, który jest wszędzie. Woreczki szyjemy sami.