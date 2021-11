Przybywa liczba pacjentów z COVID-19 hospitalizowanych w zielonogórskim szpitalu. Jak czytamy na fanpage’u lecznicy “ewidentnie mamy do czynienia z dynamicznym wzrostem”. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i odwiedzających, z dniem 2 listopada wstrzymane zostały odwiedziny pacjentów na wszystkich oddziałach.

Dodajmy, że Szpital Tymczasowy działa już na dwóch piętrach, a decyzją wojewody liczba łóżek dla chorych została zwiększona do 114. Do tego już dziś odczuwalne są braki kadrowe. Restrykcje potrwają aż do odwołania.