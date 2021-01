– Nie stawiamy personelowi warunków, że ma się zaszczepić, ale zachęcamy – mówił dziś w Rozmowie na 96 FM dr Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego.

Szef lecznicy w Radiu Index zauważył, że medycy dają w ten sposób przykład pacjentom. Ile osób zostało zaszczepionych przeciwko COVID-19 w zielonogórskim szpitalu?

Rozpoczęliśmy to 27 grudnia. Pierwsza partia szczepionek, 75 sztuk do nas dotarła. W pełni zostało zrealizowane. 28 grudnia kolejne 75 osób zaszczepiono. 4 stycznia przyjechało do nas 270 szczepionek. Wczoraj zaszczepiliśmy 120 osób, dzisiaj kolejne szczepienia.