To już pewne – będzie przebudowa i modernizacja obecnych oddziałów w zielonogórskim Szpitalu Uniwersyteckim. Prace budowlane obejmą anestezjologię, intensywną terapię oraz okulistykę. Dzięki inwestycji zwiększy się nie tylko liczba łóżek dla pacjentów, ale też komfort pracy personelu.

W planach jest między innymi wyburzenie łącznika, budowa nowego pięciopiętrowego budynku oraz przebudowa OIOM-u. Mówi Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego.

Będziemy pracować trochę na żywym organizmie, tak to już jest w szpitalu. Nie da się go zamknąć i budować. Chyba, że byśmy budowali zupełnie nowy szpital i później przenieśli do niego. Nie mieliśmy na to środków. Robimy więc wszystko to, co możemy. Zakładam, że będzie to bardzo dobry i wyposażony szpital. Zwiększamy prawie dwukrotnie liczbę łóżek.

Umowa na przeprowadzenie wszystkich tych prac została podpisana wtorek. Obecnie trwają ostatnie szlify w kwestii projektu budowlanego. Mówi Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego.

Szpital Uniwersytecki to nie tylko miejsce praktyk i staży dla studentów. To przede wszystkim jeden z najważniejszych naszych szpitali. Musimy wykonać modernizację. Nie tylko po to, żeby sprostać standardom unijnym. Ale przede wszystkim żeby zwiększyć dostępność do lekarzy. Krok po kroku będziemy więc to robić.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 26 mln złotych. 21 mln to środki unijne. Reszta pieniędzy pochodzi z budżetu państwa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to prace zakończą się w listopadzie 2022 roku.