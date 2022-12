Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze ruszył z zabiegami przy użyciu nowoczesnego aparatu do elektrochemioterapii. Pierwsze dwa zabiegi odbyły się w poniedziałek 5 grudnia. Zostały one przeprowadzone w nowej technologii leczenia pacjentów z rozsiewem nowotworowym do skóry.

Mówi prof. Dawid Murawa, kierownik Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Ta metoda będzie służyć pacjentom przy wszelkich rozsiewach nowotworów. Zarówno pierwotnych, jak i wtórnych. To jest metoda dla grupy pacjentów, u których skończyły się inne możliwości. W Polsce jest ich około 400.

Do tej pory tego typu sprzęt posiadały tylko dwa ośrodki onkologiczne w Polsce, dokładniej we Wrocławiu oraz w Warszawie – dodaje Murawa.

Jest to pierwszy ośrodek, który będzie się tak szeroko zajmował rozsiewami nowotworów wtórnych. Z innych narządów. Na przykład raka piersi, raka jelita grubego, raka nerki. To będą pacjenci z całej Polski.

Zakup sprzętu wartego ponad pół miliona złotych był możliwy dzięki dofinansowaniu ze strony zarządu województwa lubuskiego.