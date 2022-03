Kilka tygodni temu informowaliśmy Was, że Szpital Uniwersytecki poszukuje powierzchni magazynowej do przechowania sprzętu. Chodzi o wyposażenie, które docelowo trafi do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Apel lecznicy szybko spotkał się z odpowiedzią i chęcią pomocy.

Swoje wsparcie zaoferowała między innymi lokalna firma LCL Holding i to z tym przedsiębiorstwem zielonogórski szpital podpisał umowę na bezpłatne przechowanie sprzętów w magazynie klasy A. Mówi Mateusz Oleksiejuk, prezes firmy LCL Holding.

I zgodnie z umową będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne. Firma zaoferowała szpitalowi kilkaset metrów powierzchni magazynowej. Hale znajdują się na terenie strefy w zielonogórskim Nowym Kisielinie. Mówi Marek Działoszyński, prezes szpitala.

Przypomnijmy, że obecnie w budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka działa Szpital Tymczasowy, poświęcony pacjentom covidowym.