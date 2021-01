Siódma wygrana Enei Zastalu BC w lidze VTB! Zielonogórzanie dzięki świetnej drugiej połowie wygrali w Mińsku z Tsmokami 80:75.

Pierwsza połowa? Do zapomnienia. Biało-zieloni mecz w stolicy Białorusi zaczęli źle. Już w pierwszej kwarcie gospodarze rzucili zielonogórzanom 25 punktów. Pod koniec drugiej kwarty prowadzenie miejscowych wynosiło 20 punktów. Do przerwy gracze Žana Tabaka mieli do odrobienia 17 “oczek”.

I zaczęli odrabiać. Cierpliwie i z mozołem w drugiej połowie meczu. Pierwsze prowadzenie? Dopiero dwie minuty przed końcem spotkania! Dał je Zastalowi Rolands Freimanis, trafiając rzut za 3 punkty. Pod koniec meczu za 5 fauli “spadł” w Tsmokach Rob Lowery, jeden z liderów miejscowych, który Zastalowi rzucił 14 punktów, najwięcej w Tsmokach.

Zielonogórzanie choć w całym meczu nie błyszczeli rzutowo, to jednak lepiej spisywali się na zbiórce. Z atakowanej deski Zastal zebrał 14 piłek.

W końcówce ważne punkty trafili Janis Berzins i Iffe Lundberg i tym samym zielonogórzanie podtrzymali zwycięski kurs w stolicy Białorusi. Po raz trzeci w historii, w meczu ligi VTB wygrali w Mińsku z Tsmokami.

Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobył Lundberg – 23, dołożył też 7 asyst. Mecz z double-double kończył Berzins, 10 punktów i 10 zbiórek.