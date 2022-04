Łatwo nie było, ale jest pierwsze zwycięstwo Stelmetu Falubazu w eWinner 1. lidze. Zielonogórzanie pokonali w niemieckim Landshut tamtejszy Trans MF Devils 48:42.

Przed pierwszym biegiem ten mecz jawił się jak wyprawa w nieznane, na dość trudny teren. Niemcy w debiucie na pierwszoligowych torach pokonali wszak Polonię Bydgoszcz.

Spotkanie z Falubazem też zaczęli bardzo dobrze. W wyścigu otwarcia para Kai Huckenbeck-Erick Riss pokonała Jana Kvecha Piotra Protasiewicza podwójnie. Po siódmym biegu, gdy Huckenbeck przywiózł dublet z Valentinem Grobauerem miejscowi mieli już sześć “oczek” przewagi.

Falubaz zabrał się wtedy do odrabiania strat. To było mozolne odrabianie punkt po punkcie, by po jedenastym wyścigu remisować 33:33. W kolejnej odsłonie miejscowi znów jednak wygrali 4:2 i wrócili na prowadzenie. Tym razem Riss był lepszy od Rohana Tungate’a, a w konfrontacji juniorów utalentowany Norick Blödorn przyjechał przed Fabianem Ragusem.

Kluczowy dla losów meczu był wyścig trzynasty. W nim po raz pierwszy zielonogórzanie wygrali podwójnie. Max Fricke i Jan Kvech pokonali Dimitriego Bergé i Grobauera. Falubaz objął prowadzenie, którego już nie oddał. Zwycięstwo zielonogórzanie przypieczętowali w pierwszym z wyścigów nominowanych. Tym razem po dublet pomknęli Tungate i Piotr Protasiewicz. Ostatnia odsłona zakończyła się remisem. Przed Krzysztofem Buczkowskim i Fricke przyjechał najlepszy wśród gospodarzy Huckenbeck.

W poniedziałek kolejny mecz Stelmetu Falubazu. Zielonogórzanie zmierzą się w Krośnie z Cellfast Wilkami.

Devils: 42

9. Kai Huckenbeck (3,3,3,2,3) 14

10. Valentin Grobauer (2,2*,0,0) 4+1

11. Erik Riss (2*,2,2,3,w) 9+1

12. Mads Hansen (0,1*,0,-) 1+1

13. Dimitri Bergé (3,2,0,1,1) 7

14. Erik Bachhuber (0,0,2) 2

15. Norick Blödorn (3,1*,0,1,0) 5+1

Stelmet Falubaz: 48

1. Piotr Protasiewicz (0,3,1*,1,2*) 7+2

2. Rohan Tungate (1*,t,2,2,3) 8+1

3. Jan Kvech (1,0,-,2*) 3+1

4. Krzysztof Buczkowski (1,3,3,3,2) 12

5. Max Fricke (2,1,3,3,1) 10

6. Dawid Rempała (2,3,0,1) 6

7. Fabian Ragus (1*,0,0) 1+1

8. Mateusz Tonder (1) 1