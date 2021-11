Krzysztof Buczkowski (na zdj.), Rohan Tungate i Dawid Rempała – to nowi żużlowcy Stelmetu Falubazu Zielona Góra. Klub przedstawił nowych zawodników, którzy mają pomóc w powrocie drużyny do elity.

Buczkowski w ub. sezonie reprezentował barwy Motoru Lublin. Miał 41. średnią z wynikiem 1,3 na wyścig. W Zielonej Górze chce się odbudować. Jak nam powiedział negocjacje przebiegały dość sprawnie.

Nie spodziewał się tej oferty, ale gdy do niej doszło, to klub zielonogórski był bardzo konkretny. Często mieliśmy kontakt. Podpisałem kontrakt ze względu na to, że mój powrót do ekstraligi staje się bardziej realny. Plany są takie, że chcemy znowu wrócić. Nie będzie łatwo, ale jesteśmy przygotowani. Nastawiam się na równą walkę z pozostałymi drużynami pierwszoligowymi, byśmy mogli się cieszyć z awansu.

Nową twarzą w drużynie jest także Dawid Rempała. 19-letni wychowanek Unii Tarnów związał się z Falubazem dwuletnim kontraktem.

Już kilka razy byłem w Zielonej Górze jeszcze przed podpisaniem kontraktu. Fajnie się układa współpraca, więc wszystko jest na plus. Nie chciałem jeszcze iść do ekstraligi, chciałem się tu rozjeździć, dlatego wybrałem Zieloną Górę. Na pewno chcemy awansować do ekstraligi, również mam indywidualne cele, do których będę zmierzał.

Nowym żużlowcem jest również 31-letni Australijczyk Rohan Tungate, który – podobnie jak Rempała – reprezentował barwy zdegradowanej do drugiej ligi Unii Tarnów. – Nie zastanawiałem się długo nad podjęciem tej decyzji. Jak tylko dostałem telefon od Wojtka Domagały, to byłem pewien, że chcę tu przyjść. Pasuje mi to, że drużyna ma jasno określony cel. To pozwoli mi na dalszy rozwój. Chcę pomóc w wywalczeniu awansu do PGE Ekstraligi. Poza tym lubię tor przy W69 i wiem, że będę mocnym punktem drużyny – mówił na łamach oficjalnej strony klubowej Tungate.

W jaki sposób można zatem ocenić siłę Stelmetu Falubazu? Pytamy trenera Piotra Żyto.

Mamy plan, aby awansować, ale inne drużyny też się zbroją. Z Bydgoszczy dochodzą wieści, że tam będzie mocny zespół. Nie będzie lekko, łatwo i przyjemnie, jak mogłoby się wydawać. Myślę, że liga będzie wyrównana, każdy będzie chciał wygrać z Falubazem, ale my mamy takie założenia, aby awansować.

Sezon w rozgrywkach I ligi rusza na początku kwietnia.