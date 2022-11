Stelmet Falubaz ZIelona Góra został oficjalnie zaprezentowany podczas media day zorganizowanego w środowe popołudnie. Przypomnijmy, że nowymi twarzami w zespole zielonogórskim są Duńczyk Rasmus Jensen, Amerykanin Luke Becker i Przemysław Pawlicki.

Jensen trafił do Falubazu z Wybrzeża Gdańsk. – Nie przypuszczałem, że będę tutaj startował, ale rozmowy potoczyły się bardzo korzystnie. Teraz wiem, że to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Są tu świetni ludzie, a do tego mamy mocny zespół – mówił w rozmowie z Radiem Index 29-letni Duńczyk.

Do drużyny dołączył także 24-letni Amerykanin Luke Becker, nieobecny podczas prezentacji (został w USA ze względu na sprawy rodzinne). Beckera chwali jego rodak, czterokrotny indywidualny mistrz świata Greg Hancock. – Robi olbrzymie postępy, dostrzegam jego równie profesjonalne zachowanie poza torem – mówił “Herbie”. Becker przez ostatnie dwa sezony reprezentował barwy łódzkiego Orła. W tym roku po raz ostatni będzie startował jako zawodnik U-24.

Nowym zawodnikiem będzie także starszy z braci Pawlickich – Przemysław, który przez ostatnie sezony reprezentował barwy GKM-u Grudziądz. – Chciałbym złapać w Zielonej Górze formę, aby ponownie ścigać się w ekstralidze. Mam nadzieję, ze mi się to uda – mówił Radiu Index Pawlicki.

W drużynie pozostaje Jan Kvech. Czech związał się z klubem dwuletnim kontraktem, więc prawdopodobnie zostanie wypożyczony. Do zespołu wraca ponadto kontuzjowany w minionym sezonie Dawid Rempała.

Zespól rozpocznie przygotowania do sezonu w połowie listopada. Młodzi zawodnicy mają wyruszyć na obóz przygotowawczy pod okiem trenera Radosława Walczaka. Cała drużyna okres przygotowawczy ma zakończyć zgrupowaniem integracyjnym.

Wywiady z żużlowcami i dyrektorem sportowym Piotrem Protasiewiczem – wkrótce