Kolejny medal dla zawodnika Startu Zielona Góra na igrzyskach paraolimpijskich w Tokio! Tym razem srebro w strzelectwie wywalczył Szymon Sowiński.

Zielonogórzanin walczył w klasie SH1 w strzelaniu na 25m (30+30 strzałów). Wyprzedził go tylko Chińczyk Xing Huang.

Sowiński w drodze po medal musiał stoczyć dwie dogrywki – najpierw o fazę medalową, a następnie o drugi stopień podium.

Zasłużył sobie bardzo na ten sukces. To jest profesjonalista, on przygotowuje się do zawodów tak jak powinien szykować się każdy pełnosprawny sportowiec. Ma trenera personalnego, trenera specjalistę, jednocześnie też odnowę biologiczną. Szymon nie ma jednej nogi i ma specjalną protezę, która pozwala mu biegać, żeby przygotowywać się pod kątem wytrzymałościowym i siłowym. A do tego pięknie godzi treningi z pracą i życiem rodzinnym.