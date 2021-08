Pomimo, iż w budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka nadal działa szpital tymczasowy, trwają przygotowania do uruchomienia docelowej jednostki.

Kompletowany jest m.in. sprzęt. Łączna wartość projektu to 148 mln zł. Ze względu na trudną sytuację epidemiczną od grudnia w budynku centrum funkcjonuje szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19. Decyzją wojewody stan taki zostanie utrzymany do końca roku. Jednak mimo to trwają przygotowania do uruchomienia szpitala dziecięcego. Szpital Uniwersytecki może kompletować wyposażenie.