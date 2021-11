– Statystyki ostatnich dni wskazywały, że mieliśmy dobre tempo – mówił dziś w Radiu Index Roman Fedak, dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.

Narodowy Spis Powszechny już za nami. Trwa teraz liczenie i weryfikacja. Połowa lubuszan spisała się drogą internetową.

Po tych pracach weryfikacyjno-analitycznych będą ogłoszone wyniki. One będą ogłoszone w styczniu, a dane wojewódzkie: struktura wiekowa, płciowa, zawodowa, aktywność ekonomiczna, niepełnosprawność, przynależność do mniejszości etnicznych będzie od kwietnia do lipca publikowana systematycznie.