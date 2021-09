Narodowy Spis Powszechny był głównym tematem piątkowej “Rozmowy na 96FM”. Robert Wróbel, zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze przypomniał, że do końca wielkiego liczenia pozostało już zaledwie … 20 dni.

Jak zatem idzie lubuszanom, w tym również zielonogórzanom, spisywanie się?

244 tysiące mieszkań zostało już spisanych. To około 64 %. Mamy więc 9 miejsce w kraju. Czyli jesteśmy tak jakby w środku jeśli chodzi o zaawansowanie spisu. W naszym województwie spisało się też ponad 630 tysięcy osób.

Czy takie statystyki mogą cieszyć?

Będziemy się cieszyli, jak spisze się 100% osób. Czyli wszyscy mieszkańcy naszego regionu. Teraz jest to powyżej 63 %.

Podczas audycji wyjaśnione zostały także główne założenia spisu. A my przypominamy, że jeszcze do jutra spisać się możecie także w mobilnym punkcie przy ulicy Sobieskiego. Rachmistrzowie czekają tam od 12 do 17.