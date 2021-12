Czy serce miasta, a więc deptak zmieni swoje oblicze na jubileusz 700 i 800-lecia miasta? Jest na to spora szansa. Tego dopominają się mieszkańcy, a chęć remontu tej części deptaka, na której są jeszcze stare płyty podtrzymał prezydent Janusz Kubicki.

Co zmienić w mieście w przededniu zbliżających się jubileuszy miasta? Pytamy regularnie naszych mieszkańców na antenie Radia Index.

Remont części deptaka miałby się rozpocząć jesienią przyszłego roku, o czym mówił w ostatnim programie Prezydent na 96 FM Janusz Kubicki.

Zgadzam się, sam to zauważam. Często staram się w centrum przemieszczać pieszo. Pełna zgoda. Deptak od Placu Bohaterów, aż do pomnika Bachusa chcemy wyremontować. Prace miałyby ruszyć po Winobraniu i potrwałyby do kwietnia kolejnego roku. Chcemy, żeby jednak płyty pozostały, bo te małe granitowe kostki chyba nie przypadły mieszkańcom do gustu.