Gospodarka odpadami i wywóz śmieci oraz opłaty z tym związane – to jeden z tematów, który podejmowaliśmy w ostatniej audycji “Prezydent na 96 FM”.

Nasza słuchaczka, pani Ania, pytała włodarza miasta Janusza Kubickiego o to, czy w Zielonej Górze możliwe jest wprowadzenie tzw., systemu warszawskiego. Chodzi o korelację zużycia widy z wywozem śmieci. Co na to Janusz Kubicki?

Można zrobić to na bazie ilości metrów mieszkania, na bazie ilości osób, które są w mieszkaniu i na bazie ilości wody,. My wybraliśmy system o ilości osób w mieszkaniu. Żaden nie jest idealny. Jeśli weźmiemy po metrach mieszkanie, to się okaże, że ktoś, kto ma duże mieszkanie, a jest sam, to będzie musiał dużo płacić. Ilość zużytej wody: mam nadzieję, że nie doprowadzi do takiej sytuacji, w której ktoś powie: nie myj się, bo mnie nie stać na zapłatę śmieci.

W najbliższym czasie żadnych zmian przy naliczaniu opłat nie należy się spodziewać. Prezydenta Janusza Kubickiego zapytaliśmy o to, który wariant – jego zdaniem – byłby najlepszy.

Dla mnie idealnym wariantem byłaby sytuacja, byśmy płacili dokładnie za ilość wyprodukowanych śmieci. Tego ustawodawca zabronił. Jeśli ktoś wyprodukuje 10 ton śmieci, to powinien za te dziesięć ton zapłacić.

Masz pytanie do prezydenta? Napisz do nas: prezydent@wzielonej.pl lub zadzwoń w każdą środę o godzinie 12.30 pod numer telefonu 68-326-96-96.