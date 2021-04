“Miasto powoli wyłania firmę do wykonania koncepcji obwodnicy zachodniej. Czy to oznacza, że przyszłość działek przy ulicy Działkowej jest niepewna?” – takie pytanie zadał włodarzowi miasta Januszowi Kubickiemu jeden z naszych słuchaczy – pan Kacper.

Przypomnijmy, w audycji “Prezydent na 96 FM” możecie zapytać o wszystko, co jest związane z naszym miastem. Obwodnica zachodnia to wprawdzie melodia przyszłości, ale Janusz Kubicki deklaruje, że działkowcy mogą spać spokojnie.

Jestem tym, który jest przeciwnikiem likwidacji ogródków działkowych. Podczas pandemii widać, jakie to istotne. Możemy policzyć na palcach jednej ręki, ile tych ogródków zniknęło podczas mojej kilkunastoletniej prezydentury.

Kubicki dodaje, że wprawdzie budowa obwodnicy zachodniej to kwestia dalekiej przyszłości, ale miasto już teraz zastanawia się, jak może wyglądać realizacja takiej inwestycji

Myślimy o wiele szybciej. To myślenie naprzód o 10-12 lat. Jeszcze nie została wybudowana obwodnica południowa, a my już myślimy o tym, co dalej. Działkowcy mogą spać spokojnie, a my jako pierwsi myślimy o powstaniu ogrodów działkowych.

Warto dodać, że w tej chwili trwa budowa obwodnicy południowej. A jeśli macie pytania do prezydenta, wystarczy do nas zadzwonić lub napisać. Numer telefonu 68-326-96-96 lub prezydent@wzielonej.pl. Audycja "Prezydent na 96FM" w każdą środę o godzinie 12.30.