6,5 miliona złotych – to pula do rozdysponowania w bieżącej edycji budżetu obywatelskiego. Projekty można zgłaszać od minionego poniedziałku.

Mieszkańcy miasta mają jednak wiele wątpliwości dotyczących realizacji budżetu. Usłyszeliśmy je w audycji “Prezydent na 96 FM”.

Pan Wojciech pyta: dlaczego koniecznym jest być zameldowanym w Zielonej Górze? Proszę to zmienić. Jeśli ktoś jest z Poznania, a ma super pomysł, to wszyscy byśmy na tym zyskali. słuchacz, pan Wojciech

Czy w głosowaniu mogą brać udział mieszkańcy innych miast? Pytaliśmy prezydenta Janusza Kubickiego: