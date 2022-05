Mieszkanie „oko w oko” z sąsiadem. Tego każdy z nas chciałby uniknąć, bo każdy z nas chciałby mieć dla siebie jak najwięcej przestrzeni. Często jest jednak z tym problem, szczególnie na osiedlach. Zielona Góra nie jest wyjątkiem.

W ostatnim programie „Prezydent na 96 FM” nasza słuchaczka, pani Sylwia, zwróciła uwagę na budowę bloku mieszkalnego przy obecnie istniejących już wieżowcach przy ulicach Monte Cassino 27 i Wyszyńskiego 25.

Chciałam się zapytać, na jakiej postawie ktoś dostał pozwolenie na budowę bloku dwukondygnacyjnego z garażem podziemnym. Jakby nie było innych terenów. Będziemy mieli okno w okno budynek. Chciałem się dowiedzieć, czy będzie ta budowa, jak to wygląda.

Co na to prezydent miasta? Zdaniem Janusza Kubickiego to trudny temat, ale być może ta budowa zostanie wstrzymana.

Bardzo często są to prywatne nieruchomości. Ja nie mam szans w to ingerować. Jeśli czegoś nie zrobię, zrobi to wojewoda,. Jeśli nie ma uchwalonego planu zagospodarowania, to muszę to zrobić. Jeśli jest, nie mam prawa odmówić. Szukamy rozwiązania. Nie jestem zwolennikiem tej budowy. Ale jeśli będą takie szanse, to ta inwestycja nie powstanie.

