Kiedy rozpocznie się budowa szkoły w Łężycy? Takie pytania adresowane do prezydenta Zielonej Góry pojawia się w ostatnim czasie bardzo często. Nie może to jednak dziwić. Placówka oświatowa jest tam bardzo potrzebna.

W ostatniej audycji “Prezydent na 96 FM” o szkołę pytał pan Bartosz.

Rok temu był piękny festyn na Łężycy. były baloniki, dmuchańce, wata cukrowa. uśmiechy i uściski radnych. Gdzie ta szkoła? I gdzie to boisko?

Co na to prezydent Janusz Kubicki? Prezydent podkreśla, że szkoła powstanie. Najpierw miasto chciało dokończyć ważną inwestycję przy ulicy Energetyków. Chodzi o budowę hali.

Prezydent miasta w szczegółach przedstawił jak wygląda sytuacja.

Mówiliśmy, że najpierw skończymy budowę hali sportowej przy ul. Energetyków, następnie zabieramy się za budowę szkoły. W październiku będziemy oficjalnie otwierali halę w szkole przy ul. Energetyków i jeszcze w tym roku ogłosimy przetarg na budowę szkoły w Łężycy. Projekt jest na ostatniej prostej. Musieliśmy zmienić plan zagospodarowania przestrzennego, żeby można było wybudować tam szkołę i zrobiliśmy to podczas ostatniej sesji rady miasta. Wystąpiliśmy do wojewody o ustalenie zjazdów do tej palcówki. Mam nadzieję, że niebawem będziemy wbijać łopatę, pod budowę placówki