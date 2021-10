Czy w najbliższej przyszłości powstanie rondo przy ulicach Wyszyńskiego i Zacisze lub czy są jakieś plany w tej sprawie w najbliższej przyszłości? Takie pytania zadał nasz słuchacz pan Piotr w audycji “Prezydent na 96 FM”.

Przypomnijmy, włodarz miasta odpowiada jak zwykle na pytania naszych słuchaczy w każdą środę. Janusz Kubicki przyznał, że istnieje konieczność wybudowania ronda w tym miejscu, ale na razie nie ma na to pieniędzy: