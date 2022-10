Trwają dyskusje w sprawie zagospodarowania terenu w Śródmieściu. Tak jak już informowaliśmy, miasto planuje wybudować woonerf czyli zurbanizowany ciąg pieszy. Jednym z jego elementów ma być zieleń. W jakiej formie?

Nasz słuchacz, pan Norbert, zapytał włodarza miasta Janusza Kubickiego podczas środowej audycji “Prezydent na 96 FM” o to, czy będzie więcej zieleni.

Co na to Janusz Kubicki? Prezydent stwierdził, że nie ma możliwości, aby w każdym miejscu śródmieścia zasadzić drzewo. – Nie pozwala nam na to infrastruktura podziemna – dodaje Kubicki.

