Problem z zanieczyszczaniem dróg blisko placów budowy – to kłopot, z którym często borykają się mieszkańcy naszego miasta. Co z tym zrobić i kto za to odpowiada?

Z takim pytaniem zwrócił się do wiceprezydenta Dariusza Lesickiego jeden z naszych słuchaczy, mieszkaniec Raculi w programie “Prezydent na 96 FM”:

Zgłaszałem problem z zanieczyszczaniem dróg – konkretnie chodzi o ulicę Solarzów w Raculi. Problem został zgłoszony do straży miejskiej. Nikt tam nie sprząta. Droga jest zanieczyszczana, czy ktoś się za to weźmie?

O sprawę zapytaliśmy zatem Dariusza Lesickiego, który stwierdził, że straż miejska powinna dawać mandaty kierownikom budów.

Pozostają tam wjazdy z nieczystościami i piaskiem. Kierowaliśmy jasny komunikat do straży miejskiej, aby kierowników budów karać mandatami aż do skutku. Jeżeli jest sygnał, zostanie on dalej przekazany.

