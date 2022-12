Miejsca parkingowe, a raczej ich brak. To temat, który pojawia się dość często w audycji „Prezydent na 96 FM”.

Część zielonogórskich osiedli rozwija się dość szybko, ale miejsc nie zawsze przybywa. Ostatnio jeden z naszych słuchaczy zapytał wiceprezydenta Zielonej Góry Dariusza Lesickiego o parkingi na osiedlu Mazurskim.

Co na to wiceprezydent Zielonej Góry? Dariusz Lesicki zdradza plany związane z tą częścią miasta.

Macie pytania do włodarza miasta? Piszcie do nas: prezydent@wzielonej.plk lub dzwońcie do nas, w każdą środę o godzinie 12.30 pod numer telefonu: 68-326-96-96.