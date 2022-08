Już dziś audycja „Prezydent na 96 FM”. Już teraz zapraszamy do zadawania pytań Januszowi Kubickiemu. Warto pytać dosłownie o wszystko.

A tydzień temu gościliśmy w naszym studiu wiceprezydenta Janusza Lesickiego. Jeden z naszych słuchaczy zapytał o porządek w Parku Sowińskiego. Jak się okazuje mieszkańcy w ostatnim czasie narzekali na brak takiego porządku nie tylko na Placu Teatralnym. Co na to nasz gość?

My przypomnijmy, audycja „Prezydent na 96 FM” w każdą środę o godzinie 12.30. Piszcie do nas prezydent@wzielonej.pl lub dzwońcie do nas 68-326-96-96