– Co dalej z obiektami, które szpecą miasto? Czy miasto może coś zrobić w sprawie Złotego Domu – pytał pan Andrzej, nasz słuchacz w audycji “Prezydent na 96 FM”.

Przypomnijmy, sprawa Złotego Domu od lat wywołuje emocje. Punkt mimo, że położony w sercu naszego miasta, wciąż nie może doczekać się gruntownego remontu. Prezydent Janusz Kubicki bezradnie rozkłada ręce. – Nie mamy na to wpływu – mówił włodarz Zielonej Góry:

Jest to problem, są miejsca, które nie są naszą własnością. Mieszkańcy myślą, że mają na to wpływ. Niestety tak nie jest. Moja ingerencja jest mocno ograniczona. bo to są prywatne budynki. Mogę ingerować tylko wtedy, gdy dzieje się coś złego. W innym wypadku nie mam żadnej możliwości, by wyegzekwować na właścicielu tego, by coś się zmieniło.