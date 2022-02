“Dlaczego budynek przy dworcu PKS-u wciąż straszy i czy miasto może coś z tym zrobić?” Z takim pytaniem do prezydenta Janusza Kubickiego zwrócił się nasz słuchacz, pan Ryszard audycji „Prezydent na 96 FM”.

Temat dworca wraca zresztą już nie pierwszy raz na naszą antenę.

Teren przy dworcu PKS niestety nie należy do miasta. – Próbujemy jednak coś z tym zrobić – odpowiedział Janusz Kubicki.

