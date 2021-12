Drogi osiedlowe przy nowo powstających osiedlach, a raczej ich brak – to jeden z większych problemów Zielonej Góry. Taki kłopot mają mieszkańcy ulicy Inwestycyjnej na przyłączonej kilka lat temu do miasta Łężycy.

Pan Bartosz w audycji “Prezydent na 96 FM” pytał drogą mailową, co dalej z tą ulicą?

Co z drogą na Łężycy? Miała być wybudowana przez firmę PBS do końca tego roku. Tymczasem firma nawet nie przystąpiła do robót, Czy będą jakieś konsekwencje?

O odpowiedź poprosiliśmy Janusza Kubickiego. Włodarz miasta przyznał, że firma go rozczarowała, a miasto tej sprawy nie chce tak zostawić.

Na pewno firma PBS będzie miała w mieście pod górkę w Urzędzie Miasta, bo nie jest w stanie dotrzymać słowa. Rozmawia z nami długo, do czegoś się zobowiązała. Jestem krytycznie nastawiony do deweloperów, którzy są nastawieni tylko na to, by maksymalizować swój zysk a nie myślą o mieszkańcach. Coś jest problemem, będziemy interweniować, bo te interwencje są.