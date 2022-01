Uwaga kierowcy, uwaga piesi. Uważajcie na drogach. Jest ślisko i mokro.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że w województwie lubuskim temperatura przy gruncie spadła poniżej zera powodując zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Niebezpiecznie jest na terenie powiatu zielonogórskiego i samej Zielonej Górze.

Jak wyglądała sytuacja w naszym mieście z punktu widzenia zielonogórskich strażaków? Pytamy starszego kapitana Arkadiusza Kaniaka.

Arkadiusz Kaniak dodaje, że w ciągu najbliższych kilku godzin również możemy się spodziewać anomalii pogodowych.

Dostaliśmy informacje ostrzegawcze jeszcze wczoraj. One dotyczą dużego oblodzenia. To ma potrwać do godziny 12, ale do 14-16 mają utrzymywać się bardzo silne wiatry, w porywach do 80 km/h. Prosimy, aby w takiej sytuacji pozostawać w domu, jeśli nie ma potrzeby wychodzenia.