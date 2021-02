Enea Zastal BC Zielona Góra ma nowego koszykarza. Jest nim Skyler Bowlin.

To 31-letni amerykański rozgrywający, mierzący 192 centymetry. W tym sezonie występował w greckim Iraklisie Saloniki ze średnią ośmiu punktów na mecz. Wcześniej grał w Niemczech. Posłuchajmy, co powiedział tuz po podpisaniu kontraktu w Zastalu:

– Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę podpisać kontrakt z Eneą Zastalem BC Zielona Góra! Obserwowałem wasze spotkania, ponieważ bardzo dobrze znam się z Iffe Lundbergiem z czasów naszych występów w Danii. Obecny sezon jest bardzo dobry dla zielonogórskiej drużyny i nie mogę doczekać się kiedy do niej dołączę. Chcę być tym elementem, który pozwoli Zastalowi kontynuować świetną grę. Wiem, że nie będzie to łatwe, ale będę ciężko pracował nad tym, aby zdobyć z klubem wszystko co się da.

Do największych indywidualnych sukcesów Bowlina w europejskiej koszykówce można zaliczyć tytuły MVP ligi duńskiej (2015) kiedy to z zespołem Horsens IC został mistrzem Danii, oraz MVP finałów ligi szwedzkiej (2016) podczas jego występów w barwach Södertälje Kings.

Umowa obowiązywać będzie do końca obecnego sezonu.