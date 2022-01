Zbliża się sesja zimowa na Uniwersytecie Zielonogórskim. Tylko w tym roku przystąpi do niej ponad dziewięć tysięcy studentów. Niemal sześć tysięcy z nich to studenci stacjonarni, pozostałe osoby kształcą się w trybie zaocznym.

Sesja zimowa rusza tym razem 29 stycznia i potrwa do 11 lutego. Mówi Katarzyna Doszczak z biura prasowego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Na ten moment nie wiadomo jednak jaką formę sesja przyjmie. Tzn. czy będzie się ona odbywała stacjonarnie czy online. Dziekani z poszczególnych wydziałów mają czas do poniedziałku na określenie się jak to będzie wyglądało na ich kierunkach. Kilka dni temu pojawił się jednak komunikat rektora co do dalszego prowadzenia zajęć.

Przy okazji sesji egzaminacyjnej przypominamy także, że od 1 lutego rozpoczyna się rekrutacja na semestr letni. Chodzi o studia drugiego stopnia. Do wyboru jest 12 kierunków na wydziałach technicznych.