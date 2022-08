Spokojnie przebiegały pierwsze dwie godziny obrad podczas sesji zielonogórskiej Rady Miasta, pierwszej po wakacyjnej przerwie. Emocje wzbudził dopiero temat podwyżek dla pracowników miejskich jednostek.

Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu miasto negocjowało z pracownikami miejskich jednostek podwyżki. Dziś ten temat powrócił na sesję. Pytania prezydentowi zadawali m.in. radni Bożena Ronowicz z Prawa i Sprawiedliwości i Janusz Rewers z Platformy Obywatelskiej.

Prezydent Janusz Kubicki podkreślał, że podwyżki otrzymały tylko te jednostki, które doszły do porozumienia z miastem.

Dodajmy, że jednostki, które nie doszły do porozumienia z miastem to m. in. trzy zielonogórskie żłobki, Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwota podwyżki zaproponowana przez miasto wynosi ok. 750 złotych.

Warto dodać, że radni jednogłośnie przegłosowali zmianę planu zagospodarowania przestrzennego na Łężycy. Ta decyzja otwiera drogę do budowy szkoły na Czarkowie.