Trwa sesja Rady Miasta. Radni chcą dziś podjąć kilka uchwał związanych m. in. z gospodarką niskoemisyjną.

Pierwsze tematy związane były jednak z energią elektryczną. Mieszkańców naszego miasta pewnie najbardziej interesuje bowiem ciepło w mieszkaniach. Miasto podjęło już decyzję: za energię od października zapłacimy więcej. O szczegółach mówi nam wiceprezydent Zielonej Góry Dariusz Lesicki.

Na pewno energia elektryczna to jest domeną rządu, to są spółki niezależne od miasta. Bardzo dobra informacja dla mieszkańców Zielonej Góry jest taka, że podwyżka ciepła systemowego w blokach i mieszkaniach ogrzewanych przez Elektrociepłownię Zielona Góra będzie tylko w wysokości 10-procent czyli poniżej inflacji. Wiemy, że w innych miastach są to setki procent. Mam nadzieję, że ciepła nie zabraknie w tym roku.