Tajska kuchnia nowe menu! Nie bez powodu tajska kuchnia uznawana jest za jedną z najlepszych na świecie. Niezwykłe smaki i aromaty, ogromna różnorodność oraz zamiłowanie tajów do dobrego jedzenia sprawią, że z chęcią spędzisz czas na naszych warsztatach kulinarnych. Do najbardziej charakterystycznych cech tajskiej kuchni należy obfite stosowanie ziół i przypraw, w tym chili, limonki, imbiru, trawy cytrynowej i wszechobecnego sosu rybnego. Ta mieszanka aromatów jest nie do pomylenia z żadną inn...