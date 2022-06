Jest raport miejski, jest także raport wojewódzki. Dziś w „Rozmowie na 96” z radnym Koalicji Obywatelskiej Sebastianem Ciemnoczołowskim rozmawialiśmy o raporcie województwa lubuskiego.

Jest on podstawą do udzielenia zarządowi absolutorium. Raport dotyczy strategii naszego województwa oraz określa dobre i złe strony regionu. Zdaniem naszego gościa dużymi plusami województwa lubuskiego są drogi i infrastruktura.

Jeśli chodzi o komunikację, siłą naszego regionu są również ścieżki rowerowe. – Nasze województwo pod tym względem wygląda bardzo dobrze – mówi Ciemnoczołowski.

Coraz więcej osób prowadzi profilaktyczny tryb życia coraz bardziej zdrowo, sportowo, patrzę na to pod względem ilości ścieżek w województwie,. Tam jest ten wskaźnik pokazany globalnie, to ponad 700 kilometrów ścieżek rowerowych, jest to więcej o 200 kilometrów jak podobne do nas województwo opolskie.