Województwo lubuskie dostanie najmniej pieniędzy w nowej unijnej perspektywie. To kwota 861 milionów euro. Najmniej ze wszystkich regionów.

Dziś o unijnych funduszach rozmawialiśmy z Sebastianem Ciemnoczołowskim, radnym sejmikowym Koalicji Obywatelskiej. Kto odpowiada za to, że lubuskie otrzyma mniej pieniędzy? Zdaniem gościa programu „Rozmowa na 96 FM” winę za to ponosi rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Odpowiada za to Prawo i Sprawiedliwość dlatego, że mają za nic wyborców na ścianie zachodniej. Nie cieszą się tutaj poparciem. Większość tych środków skierowanych jest na ścianę wschodnią.

Co to oznacza w praktyce? – Ważne, jaki będzie podział tych środków – dodaje Ciemnoczołowski, którego pytamy również o to, czy zarząd województwa kierowany przez Koalicję Obywatelską, mógł zrobić coś więcej.

Zarząd województwa robi dokładnie to, o co prosił rząd. Oni prosili o określenie najważniejszych priorytetów inwestycyjnych. Nie zastosowano żadnych obiektywnych kryteriów, które mówiłyby, dlaczego dostaliśmy najmniej.

