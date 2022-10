Samorządowcy z całego regionu zrzeszeni w czterech obszarach funkcjonalnych tzw. ZIT-ach, w tym zielonogórsko-nowosolskiego, spotkali się dziś w Świebodzinie. Prezydenci, wójtowie i burmistrzowie wystosowali list do zarządu województwa i apel, by ten jeszcze raz podjął negocjacje w sprawie podziału środków finansowych w perspektywie unijnej na lata 2021-27.

Przypomnijmy, wczoraj informowaliśmy o tym, ze Zielona Góra ma stracić przy nowym podziale pieniędzy ok. 143 milionów złotych. Na spotkaniu w Świebodzinie obecny był m. in. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

Zostało przyjęte stanowisko, że nie zgadzamy się z tym, by brano samorządom pieniądze w kolejnej perspektywie unijnej. i to redukcja miałaby dotyczyć 50 procent. Województwo lubuskie miałoby dostać więcej niż do tej pory. Do zarządu skierowane zostało pismo wraz z apelem z podpisami przedstawicieli czterech największych obszarów funkcjonalnych w naszym województwie. Prosimy o podjęcie właściwych negocjacji.

Prezydenta Zielonej Góry zapytaliśmy, czy apel może cokolwiek zmienić, czy raczej samorządowcy szykują się na konfrontację z zarządem województwa.

Liczymy, że coś to zmieni, bo może dojść do wariantu wojennego. Ale tu chodzi o logikę, sens i argumenty, Jeśli województwo może dostać więcej, to dlaczego Zielona Góra ma dostać mniej. My nie mówimy o małych kwotach. stąd to wzburzenie. Bo to nie tylko Zielona Góra i Gorzów, Nikt tego nie jest w stanie zrozumieć, bo mnie przedstawiono żadnych argumentów.