O tym, że Zielona Góra doczeka się obwodnicy zachodniej już Was informowaliśmy. Teraz jednak wiadomo już dokładnie ile ta drogowa inwestycja będzie kosztowała oraz kto za jej realizację zapłaci. Okazuje się, że niemal całkowity koszt budowy obwodnicy, czyli 358 milionów złotych pokryją środki zewnętrzne.

Fundusze pochodzą nie tylko ze środków rządowych, ale także tych unijnych. Mówi Janusz Kubicki, prezydent miasta Zielona Góra.

Trzeba walczyć o to, co jest ważne i istotne. I my w Zielonej Górze pokazujemy, że warto. To jest naprawdę gigantyczny sukces dla naszego miasta.