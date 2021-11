– Część naszej gospodarki posiłkuje się pracownikami z Ukrainy – mówił dziś w Rozmowie na 96 FM Sławomir Kotylak, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego w kontekście lotów do Lwowa. Te już od grudnia będą dostępne z Babimostu.

Kotylak podkreślił, że to wybór operatora i grudzień będzie miesiącem pilotażowym. I miesiącem bez umowy oraz kosztów. Jakie są pierwsze informacje na temat zainteresowania?

Jesteśmy bardziej niż zadowoleni z tego, jaka frekwencja jest na pierwsze, grudniowe loty. Śledzimy kanały facebookowe i dyskusje społeczności ukraińskiej. My to analizujemy, jak również pojawiające się pytania. Tam jednoznacznie widać, że jest to bardzo kierunek.