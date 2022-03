Co dalej z parkingiem przy Szpitalu Uniwersyteckim i zagospodarowaniem całego terenu przy placówce? O tym dziś rozmawialiśmy z Sebastianem Ciemnoczołowskim.

Radny wojewódzki z ramienia Koalicji Obywatelskiej oraz główny specjalista ds. inwestycji przy szpitalu był dziś gościem „Rozmowy na 96 FM”. Informowaliśmy o tym, że Szpital Uniwersytecki chce zrealizować inwestycję w ramach „Polskiego Ładu”, a chodzi o zagospodarowania terenu wokół placówki.

Jak się okazało, że jest możliwość skorzystania z “Polskiego Ładu”, to Urząd Marszałkowski złożył wniosek na poziomie 30 milionów, Chcieliśmy realizować to z miastem, które miało zapewnić wkład własny w wysokości 5 milionów złotych.

Prezydent Janusz Kubicki – zdaniem naszego rozmówcy – miał zupełnie inne zdanie jeśli chodzi o zagospodarowanie tego terenu.

Prezydent wolał wybudować wielki moloch czyli parking wielopoziomowy i przebudować ulicę Waryńskiego. Te zadania konsumowały prawie w całości to zadanie i nie starczyłoby na to, o czym mówimy. My się nie mogliśmy na to zgodzić. Priorytetem była rewitalizacja tego terenu, a nie zadania pana prezydenta. Chcieliśmy zrobić parking jednopoziomowy tylko inaczej zaaranżowany.