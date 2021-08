Devoe Joseph nowym koszykarzem Enei Zastalu BC. 32-letni kanadyjski strzelec podpisał z zielonogórskim klubem roczny kontrakt.

A że strzelać potrafi udowodnił to już nawet w hali CRS. W sezonie 2019/20 występował w Śląsku Wrocław. Wtedy w Zielonej Górze mocno dał się we znaki naszemu zespołowi, rzucając 31 punktów.

Nie mogę się doczekać powrotu do Polski i dołączenia do Enei Zastalu BC Zielona Góra. To klub z wielkimi tradycjami i historią. Drużyna radziła sobie bardzo dobrze, więc jestem podekscytowany, że mogę dołączyć do zielonogórskiej rodziny. Wiem, że kibice mają dużo pasji dla koszykówki – ja też taki jestem i cieszę się na samą myśl, że będę mógł podzielić się tym z nimi.