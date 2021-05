– Jest lepiej, spada liczba zakażeń – mówił Karol Zieleński. Rzecznik wojewody lubuskiego był gościem programu „Rozmowa na 96 FM”.

Zieleńskiego zapytaliśmy dziś o obecną sytuację epidemiczną w naszym regionie.

Jesteśmy na silnym kursie powrotu do normalności. Statystyki są dobre, tendencja jest spadkowa. Maj jest dla nas korzystny. Spada także liczba obciążenia łóżek covidowych. W szczycie to było 1300 pacjentów w województwie lubuskim. Teraz wygląda to o wiele lepiej.